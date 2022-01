Diakonessenhuis Utrecht hoeft patiënt geen vergoeding te betalen na beenamputatie

Het Diakonessenhuis heeft zelf onderzoek gedaan naar het incident en heeft het ook als calamiteit gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daar is vervolgens ook een rapportage van opgesteld. Daarin staat onder andere dat het ziekenhuis niet adequaat genoeg handelde en dat de juiste diagnose mogelijk eerder gesteld had kunnen worden. In dat geval had het Diakonessenhuis ook eerder met de medische behandeling kunnen beginnen. Tegelijkertijd wordt in het rapport benadrukt dat het zeer moeilijk in te schatten is of het verloop en de uiteindelijke uitkomst, namelijk amputatie, anders was geweest als wél eerder was ingegrepen.