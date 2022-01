Gemengde gevoelens bij kleinere theaters in de provincie na versoepeling: 'Weinig duidelijkheid, grote risico's'

Dat beeld herkent Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort. Met name de onduidelijk over de regels zorgt dat de sfeer onder het personeel nog niet uitgelaten is. "De problematiek zit 'm vooral bij het theatergedeelte. Voor sommige gezelschappen is het niet te doen om maar voor een deel van het publiek te spelen. Bovendien is er onduidelijkheid over de compensatieregeling. Wij staan ook met lege handen naar de spelers. De gemaakte afspraken staan onder druk. Iedereen is nu met iedereen aan het bellen. We willen kunnen roepen: 'We staan er weer', maar dat is nog niet zo", legt Friederike Weisner, directeur-bestuurder van het theater uit.