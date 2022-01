Renovatie van 1,5 miljoen euro voor Bosbad Amersfoort (maar geen verwarmd 50-meterbad )

De afgelopen maanden hebben veel inwoners meegedacht over de toekomst van het bad. "Hoewel veel gebruikers de huidige speeleilanden in het ondiepe bassin waarderen, is vervanging van de speeleilanden door andere speelelementen nodig", stelt de gemeente. "De speeleilanden zijn in slechte technische staat en vragen extra toezicht; de badmeesters kunnen niet over de eilanden heen kijken." Bij het kiezen van andere speelelementen wil het college Amersfoorters uitnodigen om mee te denken, in het bijzonder de kinderen die gebruik maken van dit deel van het zwembad.