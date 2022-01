Man dood nadat zijn vrouw hem 2 dagen bewusteloos in keuken liet liggen, OM eist jaar cel

Volgens haar advocaat concludeerden dezelfde artsen dat de man mogelijk al tijdens of vlak na de val was overleden. In dat geval kun je ook niet zeggen dat hij door zijn vrouw met fatale gevolgen aan zijn lot was overgelaten, vond de raadsman. Getuigen zeggen dat hij al dagen slecht liep en meerdere keren was gevallen. Ook had hij volgens zijn vrouw niet of nauwelijks gegeten.