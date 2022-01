OM: Mijdrechter brak ribben van baby en overgoot vrouw met heet water en schoonmaakmiddel

Verdachte L.G. was zelf niet aanwezig bij de eerste voorbereidende zitting en ook zijn advocaat liet verstek gaan. Het is nog onduidelijk of de Mijdrechter er bij de volgende zitting op 20 april wel bij is. Dan zal de officier van justitie vertellen hoever het onderzoek is gevorderd. De inhoudelijke behandeling van de zaak zal nog even op zich laten wachten, want de verdediging kan ook nog aanvullende onderzoekswensen indienen.