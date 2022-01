Onderzoek naar Woerdense partij vanwege schending geheimhoudingsplicht, mogelijk aangifte

WOERDEN - Het Woerdense college van burgemeester en wethouders gaat onderzoeken of de politieke partij Woerden&Democratie over de schreef is gegaan door privacygevoelige informatie te lekken. Eerder deze week stuurde de partij een persbericht met informatie over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Ferm Werk, een organisatie die voor vier gemeentes, waaronder Woerden, werkzoekenden aan bedrijven linkt. Een extern bedrijf gaat in opdracht van het college dit persbericht onderzoeken. Mocht er sprake zijn van schending van geheimhouding, dan gaat het college over tot aangifte.