Het gemeentebestuur is van plan om per 1 april opkoopbescherming in te voeren in zestien wijken waar de schaarste grootst is. Woningen met een maximale koopsom van 312.000 euro mogen dan niet meer worden gekocht om verhuurd te worden. Zo moet er meer ruimte komen voor zogenoemde koopstarters. Dat zijn veelal jonge huishoudens rond de 30 jaar, die nu zijn aangewezen op (dure) huurwoningen of tussen wal en schip vallen op de huizenmarkt.