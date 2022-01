UTRECHT/AMERSFOORT - Royal HaskoningDHV hoeft toch geen schadevergoeding te betalen voor adviezen in de zaak rond de geluidslekken in TivoliVredenburg. De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft een eerdere uitspraak in hoger beroep ongedaan gemaakt. De gemeente Utrecht legt zich er niet bij neer en stapt naar het Gerechtshof.