UTRECHT - Een opmerkelijk debat vandaag in de Utrechtse gemeenteraad, daar werd gepraat over de ruimtelijke ontwikkeling in de Utrechtse regio. De VVD deed een voorstel om al in 2027 te gaan bouwen in Polder Rijnenburg. Tot vorige week was D66 tegen het bouwen in de polder voor het jaar 2035. Maar deze week liet de partij weten dat ze van mening zijn veranderd , de partij wil nu binnen vijf jaar gaan bouwen in de polder. Toch steunen ze het voorstel van de VVD niet.