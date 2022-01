'We willen de leerlingen laten ontdekken in plaats van laten kiezen'

Timo Valk, teamleider mavo, durft niet met zekerheid te zeggen dat de grote interesse in hun school alleen maar kwam door de nieuwe manier van werken. "Misschien waren ze door corona wel al 1,5 jaar niet in een middelbare school geweest. Of waren ze bang dat ze na een persconferentie nergens meer naar toe konden", zegt Valk bescheiden, "maar het was wel duidelijk dat we wat te vertellen hadden deze avond, want we hadden drie keer een stampvolle aula!"