De beelden van massa's mensen die in de zomer van 2021 bij de evacuatie-vliegtuigen proberen te komen, gaan de hele wereld over. Na vergeefse pogingen van zijn vrouw kan Shafiqie niet meer afwachten en stilzitten in Utrecht. Hij gaat via Oezbekistan met de auto naar Kaboel. Met gevaar voor eigen leven. "Ik had Arabische kleren aan, een soort lange pyjama en ik had een tas mee met medicijnen voor mijn kinderen, dat verhaal had ik wel voorbereid. Ik ging ook met een ander gezin mee, zodat het iets makkelijker zou gaan. Maar ik had ook gewoon mijn Nederlandse paspoort in mijn tas en euro's, dus als ze iets beter hadden nagevraagd, dan weet ik niet of het zo goed was afgelopen."