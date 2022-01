De 39-jarige A. ging volgens de officier van justitie op 9 oktober met een doorgeladen vuurwapen naar café De Plak, omdat hij wist of vermoedde dat een man op wie hij het gemunt had daar op dat moment was. Hij stompte die man op zijn gezicht en haalde het vuurwapen uit zijn zak. Met het wapen wees A. in de richting van de man en een aantal andere aanwezigen, van wie een deel onbekend is gebleven.