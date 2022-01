Druk op zorg in Utrecht nog te hoog om uitgestelde operaties in te halen

Volgens het UMC Utrecht, dat ook namens het St. Antonius Ziekenhuis, het Meander Medisch Centrum en het Diakonessenhuis spreekt, zorgt de omikron-variant van het virus voor een nieuwe trend in de pandemie. Het aantal besmettingen is ongekend hoog, en toch blijft het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis moet worden behandeld laag, al is de laatste dagen toch weer een lichte stijging te zien.