"Het gaat veel over heden, toekomst, verleden, meer het reflecteren erop, de dood, vooral ook over de liefde", zegt Overbeek. "Het zijn bijna korte verhaaltjes over wat er in de liefde kan gebeuren. Zo'n dorp functioneert als een heel goed decor. De plekken in de bundel zijn gekoppeld aan die thema's."