Thema's uit die tijd komen terug in haar schilderijen. "In die tijd stond toch wel centraal de gebroeders de Witt die uit elkaar gescheurd werden en opgehangen. Toen waren de mensen niet bang om ernaar te kijken. Er zijn prachtige schilderijen gemaakt van de uiteengereten lichamen van de gebroeders De Witt. Maar het was ook zo dat het werd gezien als een leuke gebeurtenis in het leven van de mensen. Ze kwamen daar in grote getalen naar kijken. Rembrandt heeft een fantastische tekening gemaakt van Elsje aan de galg. Dat inspireert me om ergens nog een mensje aan de galg te verwerken in mijn schilderij."