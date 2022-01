Utrechtse gemeenten controleren handhaving QR-code: 'Wij komen vooral mensen tegen die zich er netjes aanhouden'

Een coronatoegangsbewijs (QR-code) is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in de horeca, theaters en concertzalen, musea, binnensportlocaties, bioscopen, dierentuinen, pretparken, sauna's en casino's. Ook moeten mensen een mondkapje dragen in het openbaar vervoer en in publieke

binnenruimtes zoals winkels en musea. Voor bioscopen, theaters en

horeca geldt dat als bezoekers hun mondkapje af kunnen doen zodra ze zitten.