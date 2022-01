Dijksma wil straatintimidatie in Utrecht stevig aanpakken, maar hoe?

Partijen, zoals het CDA, de PvdA en de VVD pleiten al langer voor het lokaal strafbaar stellen van straatintimidatie. De gemeente Rotterdam deed in 2018 al een poging. Toen oordeelde de rechter dat zo'n 'sisverbod' in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Het college onderzoekt of het mogelijk is om straatintimidatie in de gemeente strafbaar te stellen. Dijksma benadrukt dat de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) al langere tijd lobbyen voor om straatintimidatie landelijk strafbaar te maken.