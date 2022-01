Utrechtse raad verdeeld over metroplannen

UTRECHT - Het lijkt allerminst zeker dat Utrecht op termijn één of meer metrolijnen krijgt. Een groot deel van de gemeenteraad is daar geen voorstander van. Al kunnen de raadsverkiezingen van 16 maart het beeld in de raad doen veranderen. De gemeenteraad sprak uitgebreid over de plannen voor een schaalsprong in het OV. Tegelijkertijd spraken de politici over het schrappen van de verbreding van de snelwegen A12 en A27.