"De handhavers hebben geconstateerd dat de buitenbaan is geopend en bereikbaar is via een sluis. Bezoekers die de sluis passeren moeten mondkapjes dragen", aldus een woordvoerder van de gemeente Utrecht. "De binnenbaan is alleen voor verenigingen beschikbaar, zij controleren leden zelf op het coronatoegangsbewijs. Ook in de horeca bij de baan is geconstateerd dat wordt voldaan aan de coronamaatregelen."