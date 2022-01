Nog weinig beweging in sportdeelname van mensen met een beperking

En wie wel gemotiveerd is kan de moed altijd nog in de schoenen zakken omdat het praktisch niet altijd goed geregeld is. Mensen met een beperking die serieus willen sporten lopen ook tegen problemen aan, omdat het vervoer bijvoorbeeld niet goed geregeld is. Of omdat er toch geen financiële ondersteuning is om een en ander mogelijk te maken. Vanwege deze hobbels zal volgens de onderzoekers wellicht een deel van de mensen afzien van serieuzere sport en zich beperken tot voor velen bereikbare mogelijkheden zoals wandelen, fietsen en fitness.