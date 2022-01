Jongerencentrum BOKS kan snel weer terug naar eigen pand in Utrecht

UTRECHT - Jongerencultuurhuis BOKS kan in de week van 7 februari weer terug naar hun oude stek aan de Schooneggendreef. Het pand van de organisatie in Overvecht werd met Oud en Nieuw zwaar beschadigd door een vuurwerkbom. Ook de meidenhuiskamer kan op termijn terugkeren, schrijft wethouder Eelco Eerenberg in een brief aan de gemeenteraad.