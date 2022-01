Nabestaanden willen dierbaren weghalen van Amersfoortse begraafplaats Rusthof

De begraafplaats heeft inmiddels een nieuwe tijdelijke directeur. Volgens de burgemeester is deze aanstelling "een belangrijke stap in het herstel van vertrouwen". Zij gaat er in ieder geval de komende tijd voor zorgen dat er duidelijkheid komt over wat voor activiteiten toegestaan zijn op de begraafplaats. De gemeente wil daarover ook in gesprek gaan met nabestaanden.