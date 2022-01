Crisis in Biltse CDA na 'nee' tegen bouwplannen Hessingterrein

Bij het CDA is het nu crisis want Van de Vooren staat tweede op de lijst bij de komende verkiezingen. En dus moet er dit weekend veel gepraat gaan worden. "Tegenstemmen kan altijd binnen het CDA want we zijn een democratische en duale partij. Dus zou nooit een probleem moeten zijn", zegt fractievoorzitter De Groot. "Maar nu is er tegengestemd zonder dat we het wisten. In de fractie hebben de neuzen wat betreft dit dossier altijd dezelfde kant op gestaan. Sterker mevrouw Van de Vooren was altijd een groot voorstander van dit plan." De Groot benadrukt dat het Van Vooren gesierd had als ze vooraf had kenbaar gemaakt dat ze toch bezwaren heeft tegen dit plan. Of ze had om een schorsing kunnen vragen vlak voor de stemming. Dat heeft ze allemaal niet gedaan.