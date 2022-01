Gehesen in een waterbestendig pak en met een grijpstok in zijn handen stapt dierenambulancevrijwilliger Gerrit de Boon het drassige weiland van Brandwijk in, onder de rook van Vijfheerenlanden. Hier overnachten 's nachts zo'n 10.000 vogels, voornamelijk brandganzen. De vogelgriep heerst al maanden, maar slaat in dit gebied sinds een paar dagen in alle hevigheid toe.