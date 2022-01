'Plukboom' hangt vol met winterjassen: 'Zo kun je anoniem een winterjas plukken'

Anne-Marij Dalenoord is de initiatiefnemer. Ze heeft zelf een tweedehandskledingwinkel en is al langer op zoek naar een manier om spullen die niet gekocht worden aan een goed doel kwijt te kunnen. "Ik zag dat ze in Zweden de 'wall of kindness' hebben. Daar zijn plekken gemaakt waar je jassen voor iemand anders kan achterlaten als bescherming tegen het strenge winterweer, of zelf kan meenemen. Ik zag dat er soortgelijke initiatieven waren in Haarlem en Harderwijk en wilde dat ook in Zeist beginnen."