Jonge Utrechters willen de wereld redden, te beginnen met snoep van afgedankt fruit

Het productieproces is simpel. De mango dient vandaag als voorbeeld. Het vruchtvlees gaat de pan in met een beetje water. Koken gebeurt voor de hygiëne. "En voor de smaak en de structuur", aldus Kolhoff. Het fruit wordt zoeter en is makkelijker te verwerken. De gekookte mango verdwijnt in de blender waarna Berends het dun over een bakplaat uitsmeert. De plaat gaat tien uur de droogoven in. Dan nog snijden, oprollen en in zakjes stoppen.