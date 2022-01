Recreatiesporters mogen weer, maar veel wedstrijden gaan niet door

Hockeybond KNHB heeft juist weinig afmeldingen gekregen voor het eerste speelweekeinde na de lockdown. "Maar dat is ook niet zo gek", zegt een woordvoerster. "Teams bestaan buiten op het veld normaal gesproken uit veertien tot zestien spelers, maar we spelen nu in de zaal zes tegen zes. Dus zijn veel minder spelers nodig om een team op de been te brengen."