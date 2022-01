Door de oproep van Ege (13) gingen duizenden mensen naar de stamcelbank: 'De match is dichtbij'

Waarom is een match vinden zo moeilijk?

Het begrip DNA kent iedereen wel, denkt Bert Elbers, woordvoerder van Stichting Matchis. Maar gaat er ook een belletje rinkelen bij het woord HLA-typering? "Meestal ontstaan er dan vraagtekens. Terwijl dát dus zo belangrijk is om een stamcelmatch te vinden. Iedereen heeft zo'n HLA-typering in zijn DNA. Dat kun je vergelijken met een reeks van 10 getallen."

Wil je een match hebben tussen donor en patiënt, moeten die twee het liefst allebei exact dezelfde 10 'getallen' in hun DNA hebben. "En dat maakt het zo lastig. Er bestaan tienduizenden combinaties van die getallen, dus kun je nagaan hoeveel mensen er nodig zijn om een potentiële match te vinden. Zelfs directe familie heeft 70 procent van de tijd geen match met een patiënt."

Voor Ege is er nóg een extra moeilijke factor. Er zijn niet veel mensen die - net als hij - een Turkse achtergrond hebben en in de donorbank staan ingeschreven. "Omdat de meeste donorbanken in het westen van Europa of in Noord-Amerika staan, is er een tekort aan niet-Westerse donoren. Ben je bijvoorbeeld geboren en getogen in Nederland, net als je verre voorouders, is de kans inmiddels 80 tot 90 procent dat je een match vindt. Voor Ege was die kans véle malen lager."