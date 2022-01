In haar spiegel zag ze dat een andere automobilist na het raken van een zakpaal over de kop sloeg en in het water belandde. Nathalie stapte uit en rende naar de auto in het water. Daar trok ze haar jas en schoenen uit en klom op de auto, die schuin in de sloot lag. "Ik klom toen op de auto om de deur te openen", vertelt Nathalie. Toch ging dat niet zo makkelijk, want de deur van de auto viel een paar keer terug. "Toen raakte ik wel even in paniek, want ik moest echt die deur open krijgen om haar eruit te halen."