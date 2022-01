Hardlopers opgelet: 'Begin met een rustige 5 of 10 kilometer'

Ook bij de hardloopgroep van Bert Eskes zijn mensen afgehaakt. De zelfmotivatie bleek voor sommigen te moeilijk, groepstraining en wedstrijden helpen om in beweging te blijven . Michiel Reijmers (57) herkent dat wel: "Ik ben aardig goed in vorm gebleven. Het was wel moeilijk om de motivatie vast te houden." Marian van der Meer (60) is ook door blijven gaan: "Ja, doorlopen. Gewoon elke week zeker een of twee keer lopen."