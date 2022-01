Tineke de Nooij (80) krijgt koninklijke onderscheiding tijdens afscheidsuitzending

De Nooij was de eerste vrouwelijke discjockey in 1960. Ze startte haar radiocarrière bij zee-zender Veronica. Zo maakte ze de weg vrij voor andere vrouwelijke radiopresentatrices. De radiopresentatrice was verder bekend van programma's als Koffietijd met Tineke en Tineke. Daarnaast regisseerde ze voor televisie onder andere muziekprogramma's zoals Nederland Muziekland en Countdown. Ook maakte ze in de jaren '90 voor RTL meerdere documentaires en televisieprogramma's. Sinds 2010 was De Nooij weer op de radio te horen met de TinekeShow voor Omroep MAX op Radio 5.