Bewoners Utrechtse wijk helpen vluchtelingen met winterkleding: 'Nu hebben we er een gezicht bij'

Zondag was de overhandiging. ''Het was fantastisch'', laat Tabasum Westra weten. De reacties waren hartverwarmend en vrijwilligers hebben er tientallen uren in gestoken, zegt zij. Van deelnemende buurtgenoten heeft ze te horen gekregen dat ze apetrots zijn op hun wijk. ''Een van de deelnemers is zelf uit Syrië gevlucht. Hij zegt dat hij toen zo goed is opgevangen dat hij blij is dat hij nu iets terug kan doen.''