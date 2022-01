Woonprotest in Amersfoort: 'Je moet vechten tegen grotere portemonnees'

"Je moet heel lang vechten tegen grotere portemonnees. Zeker in de grote steden en daar hoort Amersfoort nu ook bij." Dat is het verhaal van Daan Schoenmaker (31). Hij woont in een sociale huurwoning maar zou graag doorstromen naar een andere huurwoning of koophuis in Amersfoort. Omdat de prijzen zo hoog zijn zit hij vast. "De huizenmarkt moet eerlijker. Want ik blokkeer nu een sociale huurwoning waar ik best uit zou willen, maar dat kan gewoon niet."