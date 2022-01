Huismus weer het meest geteld, ook in Utrecht

Hoopgevend is de opkomst van de merel, die zowel landelijk als in de provincie Utrecht op plek drie staat. Een woordvoerder van de Vogelbescherming zegt: "Na de uitbraak van het usutu-virus in 2016 werd deze zangvogel nog maar in twee derde van de tuinen gezien. Nu gaat het om driekwart van de tuinen. Het ziet er voorlopig dus gunstig uit. De komende jaren zal moeten blijken of het herstel doorzet."