Beatrix werd op 31 januari 1938 geboren in Baarn en is het oudste kind uit het huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard. Op 10 maart 1966 trouwde zij met Claus von Amsberg. Samen kregen zij drie zoons: Willem-Alexander, Friso en Constantijn. Sinds 2002 is Beatrix weduwe. In 2013 overleed haar zoon Friso als gevolg van een skiongeluk.