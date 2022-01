De burgemeesters vrezen dat afstand houden, groepsvorming op straat en sluitingstijd van de horeca in de carnavalsdagen nauwelijks te handhaven zijn. Carnavalsvierders hossen gewoonlijk arm in arm en lopen in groepen op straat. De optochten zijn al vrijwel overal afgelast, maar in kroegen zal zeker carnaval worden gevierd, denken de burgemeesters. Yesilgöz bespreekt de situatie met de burgemeesters Annemarie Penn-te Strake (Maastricht), Jack Mikkers (Den Bosch) en Hubert Bruls (Nijmegen).