Groot deel van de huisartsen zit met huisvestingsproblemen

"Met de 1 miljoen woningen die Nederland de komende jaren gaat bouwen is dit een punt van grote zorg dat we onder de aandacht zullen brengen van de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening", aldus de LHV. Die nieuwe minister is Hugo de Jonge, die in het vorige kabinet als minister van Volksgezondheid de leiding had over de bestrijding van het coronavirus.