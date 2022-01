Hoe nu verder met het Hessingterrein in De Bilt: toch een elite-eiland met villa's?

CDA-raadslid Margriet van de Vooren in De Bilt is op het allerlaatste moment van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen gehaald. Ze zette kwaad bloed door tegen de partijlijn in tegen een omstreden woningbouwplan te stemmen, waarmee ze de CDA-wethouder in de problemen bracht. Het plan kon niet langer op een raadsmeerderheid rekenen en werd van tafel geveegd.

Van de Vooren zegt tegen RTV Utrecht dat haar principiële twijfels bekend waren, maar dat er naar haar idee niet over te praten viel. Het CDA was verrast en geschokt door haar tegenstem en verwijderde haar gisteravond van de kieslijst. Van de Vooren was de beoogd nummer twee van het CDA. Ze noemt de maatregel buitenproportioneel en vindt dat haar onrecht is aangedaan.

In artikel 129 van de Grondwet staat over de gemeenteraad: "De leden stemmen zonder last." Dat betekent dat een raadslid zich niet door iemand anders mag laten voorschrijven hoe hij of zij moet stemmen. Een volksvertegenwoordiger moet naar eigen inzicht en overtuiging een keuze maken.

Gemeenteraadsleden worden in Nederland direct door het volk gekozen. De termen 'politieke partij' of 'fractie' worden in de Grondwet niet eens genoemd. Fractiediscipline, waarbij raadsleden hun keuzes laten afhangen van de partijleiding, wordt daarom ook wel gezien als een inbreuk op de stemvrijheid van individuele volksvertegenwoordigers.

Bron: De Grondwet