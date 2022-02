Ook wil de raad dat Change= duidelijk communiceert over de parkeerregeling bij het complex in Leidsche Rijn. De vraag is vooral of het huren van een parkeerplaats verplicht is. De raad roept het gemeentebestuur daarnaast op om na te denken over andere maatregelen "om voortaan meer grip te houden op ontwikkelingen waarbij sociale huur onderaan de streep lang niet meer zo betaalbaar lijkt". "Het gaat erom dat we een moreel appèl doen op deze ontwikkelaar", licht Koppelaar toe.