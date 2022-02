Margreet bij Diergeneeskunde: 'gewone' en dierenziekenhuizen zoeken sámen naar nieuwe medicijnen

Weleens over de hypofyse nagedacht? Niet zo vaak hè?! Het is een heel klein orgaan - zo groot als een erwtje ongeveer - in de hersenen. Het zit achter onze ogen en wordt door Sara liefdevol "de maestro van het hormoonorkest" genoemd. De hypofyse organiseert de hormoon-aanmaak in onder andere de bijnieren en schildklier. Zij stuurt seintjes naar het orgaan om te zeggen dat er een hormoon moet worden aangemaakt, en ontvangt ook informatie terug. Bij voorbeeld: "stop maar weer, er is genoeg aangemaakt". Dat gaat mis wanneer er een hormoon-producerende tumor in het lichaam ontstaat.