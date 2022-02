Zo weet Van Beugen bijvoorbeeld wanneer er een coronapiek is in het rioolwater van deze provincie. En dat is nu het geval: in de veiligheidsregio Utrecht vond ze afgelopen dagen ruim 200.000 miljard virusdeeltjes per 100.000 inwoners. Oftewel: wederom een record. "Als we zoiets weten, geven we dat direct door aan de GGD. Dan zeggen we: let extra op, of ga extra testen."