Onderzoek afgebroken trap flat Maarssen: woningbouwvereniging schoot tekort bij controles

Woningbouwvereniging Portaal, die het pand beheert, kondigde een onderzoek aan. Hieruit blijkt dat de trap is afgebroken omdat het stalen profiel waar de trap op steunt door roest is aangetast. In het verleden is het trappenhuis langdurig met chloor schoongemaakt. Daarnaast is de schoonloopmat niet voldoende schoongemaakt of vervangen. Hierdoor is pekel (water met een zeer hoog zoutgehalte) naar binnen gelopen. Dit zorgde ervoor dat het stalen profiel begon te roesten.