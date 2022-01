Kabinet en burgemeesters besluiten over twee weken over carnaval

Ook voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls vindt dat mensen moeten inleveren: "Carnaval is een traditie. Dat is wat anders dan een evenement dat je vergunt. Je mag verkleed de straat op gaan en een kroeg binnenlopen. Daar kunnen wij niets aan doen, maar we maken ons er wel zorgen over", zegt Bruls.