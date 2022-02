6000 Utrechtse kinderen gevaccineerd tegen corona: 'We stonden klaar voor grotere aantallen'

Enige dat erop zit is een tijdje wachten en dan alsnog een prik halen. Hintaran verwacht niet dat er vervolgens van uitstel afstel komt. "Ik denk dat er zeker wel kinderen tussen zitten die terug zullen komen, die nu een infectie doormaken. Dus we staan er klaar voor omdat we later een piekje verwachten met een paar weken. Maar dat zal niet zo groot zijn als dat we met de volwassenen hebben gezien."