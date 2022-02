Politie vindt 2 ton in geheime ruimte auto: 'Man werd steeds zenuwachtiger'

Het nerveuze gedrag van de man bleek een reden te hebben, want in een verborgen ruimte in de auto lagen dikke stapels bankbiljetten. Het bleek na onderzoek om maar liefst twee ton te gaan. De auto is in beslag genomen, evenals gps-trackers, telefoons, sim-kaarten en een loperssleutel. Bij de man thuis is een Rolex-horloge van 17.000 euro aangetroffen. Ook die is in beslag genomen.