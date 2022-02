WOERDEN - Het was een "ratrace" waarbij mensen die in de vroege avond van 23 oktober in Woerden op straat waren "het leven hadden kunnen laten". Zo omschreef de officier van justitie vandaag de dollemansrit waarbij een 26-jarige Woerdenaar zonder rijbewijs met snelheden tot 150 kilometer per uur door de stad scheurde, door straten waar 50 kilometer per uur de maximum snelheid is.