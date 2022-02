Politie rukt uit voor vermeende kraakactie in winkelpand

Volgens de projectontwikkelaar hadden politieagenten iemand binnen het pand gezien, en was dat de reden om op te treden. De scherpte van de politie kan verklaard worden door een andere kraakactie in de stad. Op een paar honderd meter van de Vondellaan was tot gister een pand gekraakt op Croeselaan. Na overleg met de eigenaar moesten de krakers daar uit. In een interview in het AD gaven de krakers dit weekend aan op zoek te zijn naar een nieuw kraakpand.