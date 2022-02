Utrechtse molenaars willen meer vrouwelijke collega's: 'Een beetje meer diversiteit is goed'

"Er zijn heel veel mannen in de molenwereld en dat is gewoon een beetje jammer. Dus een beetje meer diversiteit is goed", zegt molenaar Marloes Stofferis. Zij is na een opleiding van twee jaar molenaar geworden bij De Kockengense Molen en dat is volgens haar heel leuk. "Het is gewoon heel tof, ik ben gewoon heel blij. Het is fantastisch om te doen."