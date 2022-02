Fedor heeft wel een dilemma. De Dom staat voor vijf jaar in de steigers. "Dat is natuurlijk niet lang op een toren die er al bijna duizend jaar staat dus waarom zouden we hem in de steigers zetten?" Toch wordt dat wel de versie van de Dom zoals deze in de tekening te zien zal zijn. "Ik teken eerst de Dom zoals deze er echt uit ziet en dan scan ik hem en teken hem toch in de steigers zodat het toch echt een tekening uit 2022 is. Tijdens 900 jaar Utrecht kijken wij gewoon tegen steigerpijpen aan in plaats van de mooiste toren van het land."