Gesteggel over afgesloten wandelpad Landgoed Dennenburg in Driebergen duurt voort

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Ondanks de inspanningen van heel veel omwonenden is het pad bij Landgoed Dennenburg in Driebergen nog steeds afgesloten. Gisteravond stonden de voor- en tegenstanders van het hek bij de Engweg opnieuw tegenover elkaar. Ditmaal niet in de rechtszaal, maar in de raadszaal van het stadhuis in Doorn, om hun standpunten nog eens voor een onafhankelijke commissie te presenteren.